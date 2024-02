Decazeville. Atelier peinture et dessin au centre social

Parmi les nombreuses animations proposées par l’équipe d’animation locale, le centre social de Decazeville communauté propose un atelier peinture et dessin. Il a lieu tous les lundis, de 13 h 30 à 16 h 30, dans les locaux de la place Cabrol, à Decazeville. Ces rencontres autour du dessin et de la peinture sont articulées autour de l’échange de techniques entre participants. Des rencontres qui sont régulières, ouvertes à tous, amateurs ou confirmés (aquarelles, tableaux à l’acrylique, peintures à l’huile, dessins, calligraphie…).

La peinture et le dessin participent au développement de la créativité de chacun. Ils contribuent aussi à la maturité de l’esprit. En effet, en exprimant ses émotions à travers ces activités, on arrivr à mieux appréhender et à mieux maîtriser ce que l’on ressent. L’art permet également de renouer avec soi. Cette activité est gratuite, sur inscription, en téléphonant au 05 65 47 96 73.