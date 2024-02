Rugby : Lévézou Ségala sombre à Argelès et subi sa plus lourde défaite de la saison

Dimanche 11 février, LSA a un nouvelle fois souffert.

"Face à une équipe plus costaude, nous nous sommes effondrés physiquement." Le bilan dressé par l’entraîneur François Giovannini résume le calvaire vécu par Lévézou Ségala, dimanche, à Argelès. Avec onze essais concédés et aucun point marqué, les jaune et vert ont subi leur plus lourde défaite de la saison. "Nous avons tenu 20 minutes. Une fois pris le premier essai, nous avons cédé physiquement face à une équipe très dense. Nous n’avons pas pu partager le ballon et nous avons subi toute la rencontre", précise-t-il.

Il faut dire que depuis le début de saison, les jeunes ségalis n’ont pas ménagé leurs efforts et se sont livrés à fond pour essayer de compenser leur manque de maturité face à des joueurs beaucoup plus aguerris. Une débauche d’énergie qui s’est certainement payée dimanche en pays catalan. "Ce n’était pas la meilleure des équipes mais physiquement ils étaient beaucoup trop forts. On va vite oublier cette rencontre et se concentrer pour préparer la réception de Balma dimanche prochain à Cassagnes", évacue le coach. Son équipe, qui n’a toujours pas connu la victoire, a certainement envie de passer à autre chose.