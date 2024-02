Ecole Holberton à Rodez : une formation originale pour des profils atypiques

Holberton school, l'école qui se consacre au développement numérique et codage vient de faire la rentrée de sa troisième promo. L'occasion de faire connaissance avec Marion, Benoît et Elie, trois profils différents qui se destinent à travailler dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité et le développement informatique.

C'est la rentrée à l'école Holberton. Une école née dans la Sillicon Valley et qui s'est installée à Rodez (après celle de Toulouse). Élie Fetis, 25 ans, Benoît Beti 46 ans et Marion Saint-Martin ont fait leur rentrée ce lundi 5 février. Trois profils atypiques qui rejoignent les bancs d'une école, tout aussi si peu académique. Holberton School n'exige pas de prérequis, pas de bac ou autre niveau, mais une détermination et une appétence réelle pour le monde de l'informatique.

Benoît Beti a quitté une vie de commercial dans le secteur de l'automobile qu'il exerçait depuis 15 ans pour se réorienter vers une carrière dans le monde de la cybersécurité. "À Lyon, dans l'automobile, un métier que je n'ai pas forcément choisi, je n'y retrouvais pas forcément mes valeurs. C'est lorsque j'ai vu l'affiche, sur les locaux de la Station que je me suis dit pourquoi pas ? Pourquoi pas, car en tant que commercial, j'aimais le volet informatique". Après une première sélection, le voilà parti pour une formation de 18 mois, à La station.

Une promo de sept candidats

Elie Fetis a un tout autre profil. Le jeune homme a fait la découverte de l'école à la Mission locale. "Je me cherchais dans le travail. J'étais développeur, sur mon temps de loisirs et c'est là que j'ai compris, ce que je voulais faire" confie celui qui est venu au développement informatique, via le jeu vidéo. Sélectionné, il découvre l'exigence du travail demandé. "Le travail est surtout personnel. L'école plante des graines et c'est ta motivation qui fait le reste". Grâce au Fondactions jeunes du Crédit Agricole, Elie Fetis pourra profiter d'une première année, sans bourse délier. Il devrait entreprendre deux années de plus (en alternance) pour parachever sa formation.

Quant à Marion Saint-Martin, elle a choisi cette filière, dominée par la gent masculine pour faire sa place professionnelle dans l'intelligence artificielle. Professeur de physique chimie, d'abord dans un lycée, ensuite dans un collège, la jeune femme, originaire des Hautes-Pyrénées, a rompu avec le monde de l'éducation nationale. "Je me suis inscrite à Pôle emploi et il n'y a pas beaucoup d'aides. C'est hallucinant que le Crédit Agricole nous finance la première année. Cela me permet d'envisager un autre avenir professionnel, sans me préoccuper du financement", dit la jeune femme, qui pense rester à Rodez.

Les trois "élèves" font partie d'une promo composée de sept candidats. Ils sont pour l'instant sur le premier mois de sélection. S'ils atteignent 80% de leurs objectifs, ils seront définitivement pris. Autrement, "la porte est ouverte dans les deux sens, à l'entrée comme pour la sortie", résume Benoît Beti.