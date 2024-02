Italie, Espagne, Turquie... Le jeu de quilles de huit se fait connaître au-delà des frontières

C’est au terme d’un partenariat entre le programme Erasmus + et le lycée Immaculée Conception d’Espalion que des professeurs de différents pays (Italie, Espagne, Turquie) sont venus mercredi dernier à Bozouls découvrir le jeu si particulier les quilles de huit.

Après un bref débat concernant l’origine des quilles de huit, le matériel et la réglementation, le tout éclairé par le joueur Sébastien Viala (traduit en anglais pour la circonstance par un élève de seconde Hugo Bancarel), les joyeux professeurs se sont initiés à ce jeu typiquement aveyronnais. Ces rencontres ont donné lieu à de nombreux et chaleureux échanges. Remerciements aux bénévoles du club, Raymond et Michel, qui contribuent à faire connaître ce jeu au-delà de nos frontières. Erasmus + soutient financièrement une large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport.

Le programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d’une manière générale aux citoyens avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. Il aide les organisations à travailler dans le cadre de partenariats internationaux et à partager les pratiques innovantes dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.

Erasmus + comporte également une importante dimension internationale ; découverte à des activités de coopération institutionnelle, de mobilité des jeunes et du personnel et ce, au niveau mondial.

Un programme consacré à plusieurs secteurs d’activité, l’enseignement scolaire et supérieur, la formation professionnelle et l’éducation des adultes et le sport.