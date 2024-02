Réquista. L’Accordéon Club prépare l’estofinade

C’est dans les locaux de l’atelier musical que les membres actifs de l’ACR se sont réunis pour préparer l’estofinade qui se déroulera à Réquista le samedi 16 mars ; le menu est inchangé ainsi que le tarif : pour 20 €, vous pourrez déguster le stockfisch préparé maison, avec une salade composée, saucisses grillées, fromage, salade de fruits et biscuit, suivi d’une soirée dansante avec les musiciens expérimentés de l’ACR. Le thème du décor sera cette année celui des jeux olympiques ; de plus, l’enregistrement d’un nouveau CD est en cours ; il sera prêt pour ce grand jour de la fête du club. Les inscriptions sont possibles dès maintenant au 05 63 41 98 06 ou au 06 71 15 27 25 ou au 05 65 74 02 19 ; (attention le nombre de places est limité) Les musiciens poursuivent les animations en maison de retraite et s’affairent aussi à la préparation du concours régional qui se déroulera à Réquista le 7 avril ; espérons qu’ils récolteront de belles médailles en cette année olympique afin de faire rayonner Réquista au-delà de la région ! Les amateurs de danses retrouveront L’ACR en formation bal, au thé dansant de Naucelle le dimanche 18 février.