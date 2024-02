Najac. Le cirque aérien, une activité à découvrir cette semaine

Le cirque aérien qu’es aquo ? Il s’agit d’une discipline de cirque consiste en un spectacle acrobatique dans les airs à l’aide d’un grand tissu aérien. Les figures, performances et chorégraphies effectuées en solo ou à deux, découvrent une approche créative originale ?

Les tissus aériens sont d’une grande solidité afin d’assurer la sécurité des acrobates… Il s’agit là d’une des disciplines du vaste univers du cirque.

C’est cette approche que va présenter Colline Caen dès ce mercredi 14 février à la salle des fêtes à l’initiative du Petit Lieu. Trois rendez-vous spécifiques sont proposés en fonction des tanches d’âge.

Pour les enfants de 4 à 6 ans, ce sera de 11 heures à 12 h 30 (tarif 11 €), pour les 7-10 ans de 14 h 30 à 6 h 30 (tarif 11 €) et pour les adultes de 18 h 30 à 20 h 30 (tarif 14 €). À noter que l’animatrice assure aussi tous les jours d’ateliers, les mercredis de 16 heures à 16 h 45 pour les 4-7 ans et de 17 h à 18 h 30 pour les 8 ans et plus (adultes bienvenus).

Dans la foulée aura lieu un stage de chant choral "polyphonies du monde" animé par Anaïs Raphel mercredi 2 février de 14 h 30 à 17 h 30 à l’Atelier (9 avenue de la gare, 12270 Najac). Ouvert à tous, débutants et amateurs. Inscriptions www.lespetitousdenajac.com ou leliendelatelier@gmail.com