Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Médaille de la ville pour Marie-Hélène Pouget

Le maire Marc Bories recevait en mairie Marie-Hélène Pouget afin de la remercier pour ces 26 ans de travail à la bibliothèque. En effet, elle a fait valoir ses droits à la retraite. Marie-Hélène commence sa carrière à la bibliothèque en 1997 en tant que salarié municipal pendant 10 ans.

Puis la bibliothèque étant passée compétence de la communauté des communes, elle travaille successivement 10 ans à la com-com du pays d’Olt et d’Aubrac puis un an pour celle des Causses à l’Aubrac, puis à partir de 1er janvier 2018 pour la commune de Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac.

Comme elle l’a souligné lors de cette réception en son honneur, "cette magnifique aventure m’a beaucoup apporté et m’a permis de faire de belles rencontres. J’ai connu 4 générations dans certaines familles. Ma première mission a été de constituer un nouveau fonds, avec la création de fonds spécifiques : petite enfance, gros caractères, premières lectures… Pour être au plus près des lecteurs et des collectivités présentes sur le territoire. Il y a eu aussi l’informatisation du fonds, puis la migration sur le portail de la MDA, logiciel commun, la mise en réseau sur le territoire de la communauté de communes, le développement de l’accueil des classes, de groupes, un travail avec la petite enfance et des animations. J’ai essayé de faire évoluer la bibliothèque pour être au plus près des attentes, des demandes avec les moyens humains et financiers attribués, ainsi que pendant la période Covid. Mais le temps passe vite et le moment de tirer la révérence est arrivé pour une nouvelle vie…".

Après les différents discours, le maire lui remettait la médaille de la ville devant un parterre d’invités, famille, amis, élus de la commune, de la com-com, de la bibliothèque départementale et de ces collègues. À l’issue de la cérémonie tous ont partagé le verre de l’amitié.