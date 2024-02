Verglas localisé en Aveyron : voici où les conditions de circulation sont délicates, ce lundi matin

Les températures sont négatives par endroits, en Aveyron, ce lundi 12 février 2024. Avec des conditions de circulation parfois délicates. On fait le point.

Prudence si vous prenez la route, durant les premières heures de ce lundi 12 février 2024 : la circulation est délicate par endroits, comme le signale le Département de l'Aveyron.

Entre -2°C et 4°C

Si le thermomètre n'opère pas des chutes vertigineuses comme il a pu le faire lors de quelques matinées, il descend quand même jusqu'à -2°C selon le bulletin départemental. Les températures grimpent, de l'autre côté, à 4°C.

Les conditions de circulation sont délicates sur le réseau principal et secondaire au-dessus de 1000m pour les secteurs de Laguiole, Lacalm et Aubrac en raison de verglas localisé. Le Département "recommande la plus grande prudence aux usagers".

Centre Aveyron

Les conditions de circulation sont normales

Sud Aveyron

Les conditions de circulation sont normales

Ouest Aveyron

Les conditions de circulation sont normales