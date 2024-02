Laissac-Sévérac l'Église. Les adhérents du club du Clouquié ont dégusté des crêpes

"À la Chandeleur, trouve ton âme sœur : que du bonheur !". Il s’agit là d’un proverbe alsacien qui concerne tout le monde. Après, bien sûr, il y a les circonstances, en l’occurrence être au bon endroit au bon moment, mais rêver demeure plus que jamais une parenthèse d’optimisme. Comme tous les ans, le club du Clouquié a organisé pour ses adhérents une animation relative à cette fête. Au programme de ce bel après-midi, un quine suivi, pour le plus grand plaisir de tous, de l’incontournable dégustation de crêpes. Et ces crêpes, il faut le signaler, ont été faites "maison" par des membres du bureau.

C’est avec grand plaisir que nous avons pu constater que certains les avaient énormément appréciées. Si on ajoute à cela des lots plutôt sympathiques proposés au quine, c’est encore un très bon moment qu’ont pu vivre les participants. Le prochain rendez-vous est une sortie à Rignac, le bus est déjà complet.