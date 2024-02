Marcillac-Vallon. L’Harmonie de porte en porte

Comme à leur habitude, les membres de l’Harmonie vont rendre visite aux habitants de la commune pendant les vacances d’hiver, cette année du 10 au 24 février, pour leur proposer le programme de leurs sorties, prévues durant la saison 2024.

C es musiciens, qui animent bénévolement et régulièrement la vie du village, profiteront de cette rencontre avec les Marcillacois (es) pour leur offrir leur traditionnelle photo souvenir qui résume en images quelques-uns de leurs activités : accompagnement musical de cérémonies officielles, concerts et un peu de banda.

Nul doute qu’un accueil chaleureux leur sera réservé lors de leur tournée. Quelques dates importantes sont déjà inscrites sur l’agenda 2024 : concert de printemps avec la participation de la Batterie fanfare de Rignac et de l’orchestre de l’école de musique (samedi 20 avril) ; concert d’été (vendredi 2 août) ; concert de Noël (dimanche 15 décembre).

Les concerts sont plutôt orientés vers la variété ou la musique de rue, mais dans un autre registre, les musiciens seront également présents pour animer diverses fêtes de villages pendant la période estivale, dans le canton et au-delà de ses limites. L’année 2024 devrait s’achever avec un beau cadeau de Noël pour l’Harmonie qui devrait pouvoir occuper leur nouvelle salle de répétitions flambant neuve dans les locaux de l’ancien presbytère.