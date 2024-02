Boussac. Énergies renouvelables : quelles possibilités pour la commune ?

Les énergies renouvelables, voilà bien un sujet auquel il est difficile d’échapper de nos jours. Il faut bien convenir qu’au-delà de tout lobby écologiste, on devra inévitablement intégrer dans la vie quotidienne ce phénomène et surtout une nouvelle manière de penser à ces nouvelles sources d’énergie. L’État a sollicité les élus du territoire afin de recenser la potentialité de ces diverses ressources. C’est ainsi qu’à ce titre le conseil municipal, par la voix de son maire François Carrière, a récemment provoqué une réunion d’information et de concertation publique sur ce sujet. Même si la barre peut paraître haute, il est demandé à chaque commune d’aller vers un bilan carbone zéro et chacun reconnaît bien que l’on doit aller dans ce sens. De ce fait, la commune va identifier un zonage avec les diverses potentialités en matière d’énergies renouvelables sur le territoire communal. Au vu des études réalisées, l’éolien serait écarté sur la commune. Le photovoltaïque paraît être la première formule à envisager avec l’option sur toitures. Pour ce qui concerne les installations au sol, il est bien évident que le domaine agricole reste protégé. Une carte communale sera dressée avec les diverses possibilités établies, le but étant de faire une proposition de faisabilité en potentialité de production sur la commune. Une prochaine délibération sera prise dans ce sens.