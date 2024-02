Villefranche-de-Panat. Nouvelle session aux gestes de secours

En bref

Gestes qui sauvent. Une nouvelle session de formation aux gestes qui sauvent (PSC1) est organisée au centre de secours de Villefranche-de-Panat. En réponse à des demandes exprimées, elle s’adresse prioritairement aux agriculteurs et sera organisée sur deux demi-journées les 27 et 29 février de 9 h 30 à 12 h 30. Une formation théorique et pratique pour découvrir les gestes de premiers secours. La formation sera assurée par un formateur agréé de la caserne de Villefranche-de-Panat. Une participation de 45 € est demandée. Les places sont limitées. Inscription à l’Espace Panatois au 05 65 46 46 53.

Assemblée générale des ruralies panatoises. L’AG ordinaire des ruralies panatoises se tiendra vendredi 16 février à 20 h 45 à la salle des Monts (plage du Mayrac) à Villefranche-de-Panat. À l’ordre du jour, bilan moral et financier, avenir de la fête et programme 2024. L’association Les Ruralies Panatoises a été créée il y a près de 15 ans avec pour objectif de valoriser le monde rural et l’agriculture locale. Elle a fédéré depuis, de nombreux agriculteurs de Villefranche et des communes voisines autour des évènements qu’elle organise : fête le 4e week-end de juillet et marchés nocturnes.