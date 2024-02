Palmarès 2024 des "Villes de rêve" : cette commune de l'Aveyron accroche la 12e place

Avec un total 85 points sur 100, la cité du gant est derrière Cahors et devant Amboise.

Voilà de quoi rendre fier les Millavoises et Millavois ! Et, peut-être, inciter celles et ceux qui ne connaissent pas encore la cité du gant à venir y faire un tour. Et plus si affinités…

L’édition 2024 du palmarès du site internet Ville de rêve vient en effet de hisser Millau au 12e rang national pour sa qualité de vie. Juste derrière Cahors, dans le Lot, et devant Amboise dans l’Indre et Loire. Ce palmarès imaginé par la startup Ville de rêve se veut exhaustif et complet. Pour chacune des 35 000 communes françaises sont utilisées pas moins de 725 données pour calculer 19 scores thématiques (qualité de vie, santé, sécurité, accès à la nature, etc.) et, in fine, le score général de chaque cité.

Sport, loisirs, éducation et santé en points forts

Pour Millau ce score est de 85 sur 100. Avec de véritables points forts. À commencer par le sport et les loisirs (89 points chacun), l’éducation (88 points) et la santé (80 points). Intéressant, aussi, de détailler le chapitre de la qualité de vie (70 points). Le site Ville de rêve dit y prendre en compte à la fois " la météo, le patrimoine, le calme et la tranquillité, l’accessibilité à la nature et la classification en quartier prioritaire. "

Également intéressante la rubrique baptisée " En 2050 " qui tente de faire une projection sur cette même qualité de vie dans plus d’une génération. Et, tel un Nostradamus 2.0, la startup Ville de rêve anticipe une moyenne de 2 journées caniculaires, 6 nuits tropicales, 4 jours de précipitations extrêmes et 24 jours de sécheresse à cet horizon sur Millau.

Laquelle tire encore son épingle du jeu du classement aux chapitres nature (79 points), économie-travail et dynamisme (68 points à chaque fois). Sans oublier une notion importante en ces temps d’inflation galopante : le coût de la vie (72 points) calculé à partir des prix de l’immobilier, du coût moyen des loyers et des prix du carburant. Anne, Millavoise depuis le début de l’année, confirme, en partie, l’analyse de Ville de rêve. " Les points forts, à mes yeux, sont bien entendu les paysages, une ville dynamique sur le plan sportif et culturel et un accueil chaleureux, sans jugements." La trentenaire, venue du Val-d’Oise – " ma région natale " – pour exercer son métier d’assistante sociale au Département, dit " n’avoir aucun regret. Je prends un immense plaisir à me promener chaque jour dans les ruelles du centre-ville. "

Même enthousiasme pour Catherine, arrivée à Millau avec son conjoint en juin 2021 depuis Montpellier. " Je n’ai jamais vu autant d’activités associatives qu’à Millau en plus d’un cinéma et d’un théâtre. C’était aussi important pour nous. Un hôpital également, ce n’est pas rien car certaines villes plus grandes n’ont pas cette possibilité. "

Les autres villes de la région tirent moins bien leurs épingles au jeu du classement : Rodez décroche une belle 52e place (81,6 sur 100), Saint-Affrique est 141e (79,2 sur 100), et La Cavalerie se classe 789e (73,7 sur 100). Montpellier, elle, n’arrive que 9 808e (64 sur 100). Small is beautiful.

