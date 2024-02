Salmiech. Un air d’accordéon pour rompre l’isolement

Grâce au partenariat associant la résidence Le Théron et l’ADMR (Comps-la-Grand-Ville et Salmiech), les bénéficiaires de l’ADMR et les résidents du Théron se rencontrent deux fois par mois pour partager une activité, le goûter, la bonne humeur et surtout rompre l’isolement quotidien.

Les mairies de Salmiech, de Comps-la-Grand-Ville, le conseil départemental et la MSA se sont jointes à ce partenariat notamment sur le plan financier et logistique.

Au programme de la dernière rencontre en date, les participants ont eu droit à des jeux de quilles, un concert accordéon, des mots cachés, de l’art floral, une animation carnaval, de chants en patois suivis d’un bon goûter. Sylvie Pullès, accordéoniste émérite qui parcourt la France et notamment la Lozère, le Cantal, s’est arrêtée au Théron pour faire danser et chanter les invités du jour plus nombreux que jamais.

Des remerciements ont été adressés aux bénévoles, personnels de la résidence, sans qui cet événement ne prendrait corps.

Si vous voulez prendre part à ces rencontres, vous pouvez joindre l’ADMR à Salmiech au 05 65 78 73 99.