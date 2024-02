Decazeville. Un après-midi "cirque pour tous" à Agnac

Dans le cadre de ses activités sur le territoire, le centre social et l’équipe locale de Decazeville communauté proposent un après-midi "cirque pour tous", vendredi 16 février, à partir de 14 heures. Cette activité aura lieu à la salle d’animation d’Agnac. Accompagnés de leurs enfants, les parents peuvent venir découvrir les arts du cirque avec Valérian Laude.

Jongleur, monocycliste, échassier, magicien, sculpteur de ballons… Valérian Laude, qui détient de nombreux talents issus des arts du spectacle, adore animer. Et il sait transmettre à merveille sa passion aux enfants qui sont enchantés d’essayer. Un temps de loisir intergénérationnel à partager, autour d’une activité ludique et d’un goûter. Transport possible depuis Decazeville.

Gratuit sur inscription au 05 65 47 96 73.