Aveyron : bâtiment, mode, aérospatiale, l'entreprise 3D & Laser a pris son envol et révolutionne le monde de l'imprimante

Après s’être développée à la pépinière d’entreprises Chrysalis, l’entreprise 3D & Laser, gérée par Luis et Ana Oliveira, est sortie de son cocon. Certains l’ont découvert à la foire-expo au Laminoir.

Le couple travaille depuis leur appartement, avenue Maréchal Foch, à Decazeville. Luis Oliveira explique la naissance de cette petite entreprise atypique : "Nous venons du Portugal car il était difficile de monter ce projet là-bas. Je suis ingénieur en robotique et je travaille en parallèle à 2PS, à Montbazens, spécialisé dans les prothèses médicales. Après avoir suivi un stage et participé à un atelier formation en imprimantes 3D, nous avons décidé de franchir le pas et proposer nos différents services."

Les imprimantes 3D se démocratisent

3D & Laser intervient dans cinq domaines : vente d’imprimantes 3D neuves et d’occasion, assistance technique, fabrication de pièces, vente de matériels et consommables, fabrication d’imprimantes de gravure laser et 3D. La technologie d’impression 3D dispose du potentiel pour avoir un impact sur des secteurs tels que la construction, la mode, l’aérospatiale et l’automobile en réduisant le temps, les coûts et les déchets tout en améliorant la personnalisation et la qualité des produits.

De Rodez à la Suisse

Les imprimantes 3D sont en train de se démocratiser, même les particuliers commencent à en disposer. "Nous avons des clients à Rodez, Paris, etc. Nous venons de constituer une machine 3D qui n’existe pas sur le marché, du sur-mesure, pour du prototypage de chaussures pour un client en Suisse. Nous travaillons actuellement pour un sous-traitant en relation avec un avionneur et un autre pour des pièces de voiture. En outre, afin de réutiliser des vieilles imprimantes, nous pouvons les transformer, les modifier, les rendre plus performantes. Nous avons récemment livré une imprimante 3D grand format", détaillent Ana et Luis Oliveira.

Par ailleurs, la petite entreprise decazevilloise maîtrise le laser et fait des pièces personnalisables sur bois et inox, et va proposer prochainement des ateliers pour se familiariser avec ces imprimantes 3D.

Contact et informations au 06 24 83 60 21 ou à 3delaser@gmail.com