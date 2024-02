Bozouls. Bâtiments Lacroix : une opération de renaturation et de végétalisation envisagée

À la suite de l’article paru dans nos colonnes hier et intitulé "Un quillodrome et un centre équestre en projet à la place des établissements Lacroix", la mairie a souhaité apporter les précisions qui s’imposent.

Au cours de la séance du conseil municipal, deux dossiers importants ont été débattus, qui n’avaient pas de lien entre eux. La friche industrielle des bâtiments Lacroix va être démolie. Un appel d’offres est en cours pour cette opération. Il s’agit d’une opération qui revêt deux aspects : suppression d’une friche industrielle et opération de désimperméabilisation.

En lieu et place de ces bâtiments les élus ont prévu une opération de renaturation et de revégétalisation, ainsi que l’implantation d’espaces de jeux destinés aux jeunes. Ce périmètre offrira donc à la population des possibilités de balades, de repos ou de jeux dans ce qui sera intégré au centre de vie qui comprend déjà l’ensemble Cardabelle, le gymnase et la Maison de santé et qui est doté de grands parkings.

En parallèle la commune a lancé une consultation dans le but de trouver un prestataire pour construire à ses frais deux bâtiments couverts de panneaux photovoltaiques : l’un pour couvrir une carrière du centre équestre, rue de la Gare, l’autre pour construire, aux Calsades, un hangar abritant les terrains d’entraînement du club de quilles.

Il s’agit, pour ce second bâtiment, de remplacer les terrains qui sont actuellement situés dans le bâtiment qui va être démoli.

Il n’est, en aucun cas, question de construire un nouveau centre équestre ni un quillodrome, et, à plus forte raison à la place de l’usine Lacroix.