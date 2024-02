Najac. Des cadeaux offerts à tous les nouveaux nés de 2023

C’est devenu une tradition : les nouveau-nés de l’année, ils sont au nombre de cinq pour 2023, et leurs parents sont invités à la remise par le maire d’un cadeau de naissance confectionné par Ségou et les membres de l’association de couture Pique-Pique. L’occasion pour les parents de se rencontrer et d’échanger, et de passer un moment convivial avec les couturières qui se retrouvent chaque semaine.

Repas et concert

Ce dimanche 18 février Hors Loge propose son repas (autour d’un Chili con carne) à 12 h 30 suivi d’un concert dans la foulée. À l’affiche Dymanche, qui "promène son spleen à travers les grands champs des zones urbaines, dans une drôle de variété, de Rythm’n’Blues débranché…". Avec aussi Bravo Tounky entre Kraftwerk désynchronisé et Mammane Sani trop rouillé. Un live de Bravo Tounky c’est un peu comme une balade le long d’une bande de k7. On déambule le long de ce tapis roulant et cotonneux entre cueillette de grains et panoramas magnifiques. Une promenade à partager.