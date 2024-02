Marcillac-Vallon. Gauthier et Théo roulent sur le chemin de l’humanitaire

Le 4L Trophy, c’est plus de 6 000 km à parcourir en 2 semaines, 5 épreuves sportives et 3 pays à traverser, pour finir à Marrakech. Deux jeunes marcillacois, Gauthier Delaure et Théo Moreau, sont partis mardi de Baraqueville, en compagnie d’une dizaine d’autres équipages aveyronnais, pour rejoindre Biarritz, ville départ de cette 27e édition qui a démarré le 14 février et qui se terminera le 25 février.

Pour ces deux copains d’enfance passionnés d’automobile, l’aventure a commencé il y a un peu plus d’un an avec l’achat d’une 4L GTL de 1979. Ils l’ont retapée et mise en conformité pour l’occasion, avant de partir à la recherche de sponsors pour les aider à boucler leur budget. Ne restait plus qu’à coller les logos sur la carrosserie et à terminer les préparatifs pour avant de se lancer dans ce périple qualifié de "véritable défi sportif et humanitaire". Gauthier Hugo vont en effet, non seulement se confronter aux sables et au désert du Sahara marocain au volant de leur mythique Renault 4L, mais ils poursuivent aussi un objectif de partage et de solidarité qui leur tient à cœur.

"Nous emportons avec nous des fournitures scolaires et des denrées alimentaires pour les livrer à la Croix rouge française et aux Enfants du désert, deux associations humanitaires qui viennent en aide aux enfants des régions reculées du Maroc". Les supporters de Gauthier et Théo peuvent suivre quotidiennement leur parcours sur Instagram : levallon4L.