Decazeville. L’Amicale philatélique va souffler ses 80 bougies

Les passionnés des timbres se sont retrouvés pour leur assemblée générale, invitant les collectionneurs isolés à les rejoindre.

L’Amicale philatélique du Bassin Houiller a été créée au lendemain de la Libération, à l’été 1944. Bientôt 80 ans que les passionnés des timbres se rencontrent à Decazeville. Dominique Louis, le président actuel de l’APBH, a tenu à rappeler cet historique et envisage de marquer cette date symbolique par un petit événement.

En attendant, l’assemblée générale de l’association s’est déroulée en présence de presque tous les adhérents qui se comptent désormais quatorze, soit trois de plus qu’en 2022. "Il y a aussi deux à trois autres personnes intéressées qui pourraient nous rejoindre", se félicite le président qui ajoute comme un cri du cœur : "Collectionneurs isolés, rejoignez-nous !"

Au cours de l’année 2023, les philatélistes se sont rencontrés une fois par mois, sauf en juillet et août, avec une moyenne de neuf participants. Ces réunions mensuelles permettent de se tenir informés sur les nouveautés, de commander des timbres, d’échanger, etc. Et de participer au concours plus beau timbre du mois, avec un classement, qui est géré par Annie Higonenq. Sur l’année écoulée, c’est Dominique Louis qui termine premier, avec 180 points ; 2e, Michel Vaurs, 146 points ; 3e, Mireille Viguié, 136 points ; 4e, Annie Higonenq, 114 points ; 5e, Roger Vieilcazals, 111 points.

Une petite cotisation permet d’effectuer divers achats. En 2023, l’APBH a acquis un nouveau catalogue en couleur, avec les derniers tarifs. "Les commandes de timbres sont réalisées par Michel Delbosc, qui est ici remercié. Mais, parfois, la Poste ne sort pas assez de carnets ou certains collectionneurs en prennent trop et il ne nous reste que les miettes", fulmine Dominique Louis.

Le repas annuel de l’Amicale philatélique aura lieu ce samedi 17 février, au restaurant le Racanel, à Rignac. La prochaine réunion est fixée au 28 février, avec pour thématique "le timbre sur timbre".

Les passionnés des timbres se sont retrouvés pour leur assemblée générale, invitant les collectionneurs isolés à les rejoindre.