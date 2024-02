Naucelle. Les élus valident l’idée d’un local pour ados

La dernière séance publique en date du conseil municipal présentait un ordre du jour particulièrement dense. Les jeunes du conseil municipal jeunes assistaient à leur première séance avec leurs aînés.

Pour débuter cette réunion, Fabien Marty, directeur des Dolmens, (Fondation Optéo), présentait des solutions de compostage. Un sujet d’actualité qui captivait une salle du conseil exceptionnellement bien remplie.

En suivant, la maire Karine Clément pouvait dérouler l’ordre du jour. Une convention gymnastique adaptée séniors portée par la municipalité, avec le soutien du conseil départemental, devra être validée par le président de Générations mouvement Alain Beq. Les séances permettent à des personnes grâce à des mouvements adaptés d’améliorer la vie au quotidien.

- Hommage à Nogaro : pour la Fête de la musique, le quartet acoustique Nougaro via Alsina animera la soirée du 15 juin. Le concert sera gratuit et un dossier d’aide à la diffusion sera monté par les services de la municipalité.

- Local pour les adolescents : il s’agit d’un "projet nécessaire" porté par la municipalité, dans une bâtisse située au Bourgnounets. Il rentre dans une compétence du PSC. Les jeunes organisent déjà des séances de jeux communes avec Abracadabra sur les sites de Naucelle et Baraqueville. Dans le cadre de la DETR, un plan de financement laisse apparaître un montant des travaux avoisinant les 259 360 € (5 % d’imprévu) : financement de l’état 30 %, conseil départemental 25 %, MSA 20 %, Caf 5 %, Autofinancement 20 %.

- Comptes administratifs et de gestion 2023 : présenté par le responsable de la commission finance Ronan Douls, il laisse apparaître en section fonctionnement un montant des dépenses à 1 430 714 € et de recettes à 2 016 300 €. Des résultats qui permettent d’avoir un excédent de clôture à hauteur de 1 267 234 €. Sur la section investissement, le solde d’exécution consolidé nécessitera un léger besoin de financement à hauteur de 1 068 €.

- Concernant le budget annexe assainissement, il apparaît un excédent de clôture à 198 158 €. En investissement, le solde d’exécution est de 255 452 €.

- Lotissements : concernant L’Escarassous, le résultat cumulé sur la section investissement est négatif (- 70 938 €), mais excédentaire sur la section investissement (+ 33 259 €). Dans le lotissement Bellevue, plus aucun lot n’est disponible, tandis qu’il n’y a pas d’opérations prévues sur le Lotissement de Cirou.

- Zones d’accélération d’énergies renouvelables : il s’agit pour les communes de définir des zones préférentielles et prioritaires pour développer des énergies renouvelables. Ces zones ont un caractère incitatif et non obligatoire. Il convient aussi d’avoir un seul type d’équipement, en l’occurrence photovoltaïque sur la toiture et sur l’ensemble de la commune. Karine Clément précisait que la délibération sera transmise aux services de la préfecture et au Pays ségali.