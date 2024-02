Golinhac. Patchwork sur tableau au programme

Pour la 4e séance de travaux manuels, le Foyer rural proposait un nouvel atelier : patchwork sur carton mousse. Stéphanie a animé la séance créatrice. Elle a disposé différent modèles de dessins et chacune des participantes s’est affairée pour reconstituer des tableaux proposés avec des tissus variés. C’est avec précision et patience que les petites mains ont œuvré durant 2 heures. Une activité apaisante qui a permis de créer en peu de temps un décor qui fait son petit effet. Prochaine rencontre le samedi 17 février dans l’ancienne école publique pour un atelier de sculpture en papier mâché. Prévoir des papiers journaux et papier de soie.