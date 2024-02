Sébrazac. Création d’un espace intergénérationnel

Dans les projets de la municipalité, il y a la création d’un lotissement aux abords du village du Causse. Un dossier bien avancé avec les études et plans terminés. Les premiers travaux devraient commencer au printemps tout comme la commercialisation des lots. Un espace de loisirs et de convivialité sera réalisé à droite du lotissement ; un espace d’environ 2 000 m2 pour toutes les générations.

Aussi, la municipalité avait proposé une réunion publique pour présenter ce lieu de vie intergénérationnel et avoir l’avis des habitants pour les aménagements à prévoir.

En présence de quelques personnes, plutôt des jeunes et adolescents, le maire Bernadette Bélières-Azémar et les deux conseillers ayant travaillé sur le dossier, Michel Châtenet et Julien Bertuol, ont dévoilé l’esquisse de ce projet qui a ravi les jeunes. Actuellement sont prévus deux terrains de pétanque, une aire de pique-nique, une aire de jeux pour les tout-petits, un terrain multisports (foot et basket), un pumptrack (circuit à bosses pour les vélos) ou encore des bancs. Les jeunes ont proposé quelques modifications sur le circuit vélo en particulier. La collectivité va tenir compte des observations faites ce jour-là, afin de les intégrer au projet. L’aménagement sera réalisé le plus naturellement possible pour que cet espace garde son authenticité au cœur de ce territoire rural.

Comme l’ont souligné les intervenants, cet espace sera évolutif et toutes les idées sont les bienvenues.

L’échange avec les participants a permis de découvrir leurs envies mais aussi l’enthousiasme devant cette aire de jeu, de sports et de détente. La réalisation de ce projet annonce déjà de belles parties de jeux mais aussi un lieu de vie et de rencontre pour les habitants.