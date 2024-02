Marcillac-Vallon. École de pêche : ouverture pour les jeunes

Pour la troisième année consécutive l’Association de pêche de Rodez (AAPPMA) met en place un atelier "pêche et nature" dans le Vallon. Cette petite école de pêche accueille les jeunes durant 7 séances. Elle a pour objectif de leur faire découvrir différents milieux naturels et diverses techniques de pêche. "L’art de la pêche ne se limite pas à lancer une ligne, c’est avant tout la connaissance des milieux et des poissons qui permet d’évoluer dans la pratique. Et ce sont les jeunes formés aujourd’hui, au travers d’un loisir, qui seront demain les meilleurs acteurs de la protection des milieux naturels", explique Florian Molinié, animateur à la Fédération de pêche de l’Aveyron et responsable de cette formation. Les séances ont lieu un mercredi par mois de mars à juillet et de septembre à novembre, de 9 heures à midi pour les 8-10 ans et de 14 heures à 17 heures pour les plus de 11 ans (premier atelier mercredi 6 mars) . Les activités sont encadrées par des animateurs professionnels avec le soutien de bénévoles. Le rendez-vous est fixé sur le parking de la communauté de communes pour un déplacement en minibus vers les sites de pêche. Le matériel est fourni. À noter, que la moitié du coût de ces interventions est financée par l’association de pêche locale ; il reste donc 75 € à charge par famille pour 7 séances, soit 10,70 € par séance.

Inscription en ligne :

www.animation.pecheaveyron.fr

Renseignements : Florian Molinié au 06 72 70 25 17.