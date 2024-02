Villefranche-de-Rouergue. Jaumes Privat expose à la Manufacture

Chantre de la poésie occitane depuis de longues années, Jaumes Privat explore tous les arts et marie l’écriture à la peinture, la sculpture, la photographie, la musique contemporaine…

Artiste multiple, il s’est trouvé au croisement de créations diverses qui ont pris place dans le paysage rouergat et bien au-delà… De matériaux récupérés, il invente sans cesse un nouveau langage. Des aventures poétiques qu’on peut découvrir à l’occasion de son exposition "Lo papièr es un bon ase" à la Manufacture jusqu’au 29 février. On y découvre ses mots qu’il déroule sur des toiles, des planches, des cartons, des papiers. Graphismes, taches colorées en suspension qui n’ont pas de fonction décorative s’entremêlent et remplissent l’espace.

Le texte à consonance généralement proverbiale que Privat inscrit dans ses peintures ne ressemble pas à ses haïkus énigmatiques et hermétiques qui ne suffisent à eux-mêmes. Intense mobilité de la couleur pure, surprise des combinatoires et des découpages, vibrations dessinées, éclats de lettres… L’expression de Jaumes Privat incite à l’imaginaire et à la mémoire universelle.