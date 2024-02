Salmiech. La tradition du tir à l’oiseau respectée

En ce dimanche d’hiver, le club de tir à l’arc "les archers du Céor" est devenu compagnie d’arc pour pérenniser une vieille tradition datant du XVIe siècle : le tir à l’oiseau.

Afin de célébrer la Saint-Sébastien, patron de l’archerie fixée au 20 janvier, dès les premiers beaux jours les membres des compagnies d’arc s’affrontaient en tournoi amical en décochant sur une cible en bois en forme d’oiseau (de la taille d’un oiseau).

Le premier qui impactait la cible était sacré roi pour l’année à venir ou reine ou roitelet ou mini-roitelet selon l’âge et le sexe. À Salmiech, tous les licenciés étaient présents au rendez-vous ainsi que leurs proches réunis pour une journée très conviviale. L’affrontement n’en fut pas moins acharné pour l’obtention de ces titres honorifiques.

Voici les résultats : mini-roitelet : Yanis Grondin, roitelet : Valentin Gazan, reine : Carine Lavigne et roi : Robert Bos.

La remise des trophées fut suivie des applaudissements de félicitations aux vainqueurs qui, désormais, et durant toute l’année bénéficient du respect de tous en égard à leur rang… Cette très ancienne couture est une occasion de rencontres et d’échanges des archers et archères de tous âges et le club est très attaché à la pérenniser. S’ensuivit un sympathique apéro puis un repas commun ou chacune et chacun participaient en confectionnant un plat.