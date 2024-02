Mort de l'opposant russe Alexeï Navalny : voici ce qu'il écrivait à sa femme pour la Saint-Valentin

Deux jours avant sa mort, l'opposant à Vladimir Poutine était dans son esprit à 10 000 lieues de la colonie pénitentiaire IK-3, à 1 900 km au nord-est de Moscou où il était incarcéré.



En prison pour 19 ans pour "extrémisme", dans des conditions de détention qui devenaient de plus en plus dures avec le temps (il avait été transféré dans la colonie pénitentiaire IK-3 de Kharp en décembre), et probablement victime au moins des séquelles de son premier empoisonnement en 2020 (voire plus, selon son avocate et bien d'autres personnes dans le monde), Alexeï Navalny, l'opposant déclaré à Vladimir Poutine, est mort ce vendredi 16 février à 47 ans.

"Papi caché dans un bunker"

Sans jamais baisser les bras, traitant depuis son arrestation le -sic- président russe de "papi caché dans un bunker", présentant la guerre en Ukraine comme "la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle", ou encore appelant sur les réseaux sociaux tenus par son équipe les Russes à manifester en masse contre Poutine pour la présidentielle prévue du 15 au 17 mars, relève le Huffington Post.

"Je sens que tu es proche à chaque seconde"

Sur un de ces derniers messages, posté par ses soutiens sur son compte Twitter, note L'Indépendant, Alexeï Navalny faisait état de ses conditions de détention dans la colonie pénitentiaire, non sans ironie : "Ils m'ont juste donné 15 jours en cellule disciplinaire. Autrement dit, c'est la 4e cellule disciplinaire en moins de 2 mois que je suis avec eux. Ils font des gestes".

Un message daté de ce mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Une date qui n'a pas échappé à Navalny, quand bien même au fond de sa cellule et probablement déjà malade. Une date et un jour où il s'est échappé pour un temps, en se tournant vers sa femme Ioulia et en lui dédiant ces mots, parmi les derniers de son existence :

"Bébé, tout est comme dans une chanson avec toi :

entre nous il y a des villes, les feux de décollage des aérodromes,

des tempêtes de neige bleues et des milliers de kilomètres.

Mais je sens que tu es proche à chaque seconde,

et je t'aime de plus en plus."

Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее \u2764\ufe0f pic.twitter.com/gnnTf7RYrR — Alexey Navalny (@navalny) February 14, 2024

Dans son bunker, "papi" Poutine doit se gausser de tant de romantisme...