Rignac. Roger Lajoie-Mazenc a dédicacé son livre

"L’Oral et l’Écrit", c’est le 30e livre que Roger Lajoie-Mazenc a écrit : "Ce sera mon dernier", a-t-il déclaré mardi matin au Mag presse de la rue de la Muraille. Ce livre retrace le parcours de vie de ce journaliste professionnel qui, au-delà de son métier, s’est largement impliqué dans trois domaines : sportif dans le cyclisme, associatif à la Fnaca, à la Ligue des droits de l’homme, à une association de vélo, politique comme adjoint puis maire de Firmi. Dans sa préface, Anne-Marie Escoffier, la personnalité politique aveyronnaise tente de "le convaincre de creuser encore le sillon dans lequel s’accumulent souvenirs et expériences à transmettre". C’est en sa présence que l’auteur a eu le plaisir d’accueillir Jean-Marc Calvet, maire et président de la communauté de communes du Pays rignacois et de dédicacer son livre : le dernier ?