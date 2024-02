TikTok, une aide précieuse pour les petites entreprises européennes

(ETX Daily Up) - Plus qu’une plateforme de divertissement, TikTok peut servir à aider le développement des petites et moyennes entreprises. En 2023, les PME françaises présentes sur TikTok ont contribué à hauteur de 1,4 milliard d’euros au PIB et ont soutenu 12.500 emplois, selon un rapport d’Oxford Economics. Ce dernier a quantifié l’impact économique des petites entreprises de cinq pays européens qui utilisent TikTok, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Au cumul, les PME de ces pays ont apporté 4,8 milliards d’euros à leur PIB et ont soutenu plus de 50.000 emplois.

"Ce rapport montre que ces petites entreprises, en décollant et en se développant sur TikTok, contribuent à la croissance économique, créent des emplois et soutiennent le commerce", indique le rapport d’Oxford Economics*.

L'étude souligne que les PME utilisant TikTok bénéficient d'une visibilité accrue et d'une interaction directe avec leur clientèle. Selon les résultats du rapport, les PME en France ont vu leurs ventes augmenter de 896 millions d'euros en 2023. A l'échelle des cinq pays étudiés, TikTok a aidé les PME à augmenter leurs ventes de 3,5 milliards d’euros.

Toujours selon Oxford Economics, 633 millions d'euros ont directement participé au PIB de la France "grâce aux revenus des PME générés par leur utilisations de TikTok, 403 millions d'euros ont été dépensés dans les achats de la chaîne d'approvisionnement et 341 millions d'euros ont été générés dans une activité économique plus large". Au niveau européen, 2,1 milliards d’euros ont été directement générés par l’utilisation de TikTok, 1,6 milliard par les achats de la chaîne d’approvisionnement et 1,1 milliard par l’activité économique au sens large.

En outre, la facilité d'accès et la gratuité de certains services de TikTok rendent la plateforme particulièrement attrayante pour ces entreprises, permettant une croissance organique sans investissement majeur : "Selon notre modélisation, les investissements des PME dans la publicité et le marketing sur TikTok ont généré 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 pour les entreprises des cinq marchés européens. Les PME présentes sur TikTok ont également accordé une valeur significative aux services gratuits qui facilitent leur croissance organique", explique le rapport.

Elles sont 73% à estimer que TikTok a eu un impact positif sur leur relation avec les clients. Il est également important de noter que 72 % des entreprises ont indiqué que TikTok a eu un impact bénéfique sur leur capacité à commercialiser de nouveaux produits et services, avec 70 % rapportant des résultats positifs en termes de fidélisation de la clientèle. De plus, 45 % confirment l'impact favorable de TikTok dans leur capacité à atteindre de nouveaux publics à l'échelle internationale.

Même les petites et moyennes entreprises (PME) qui n'utilisent pas TikTok bénéficient indirectement de la plateforme. Plus d'un quart (27 %) des PME françaises qui ne sont pas présentes sur TikTok ont rapporté avoir profité d'une visibilité indirecte sur la plateforme au cours de la dernière année, un chiffre qui s'élève à 17 % dans cinq marchés clés.

Un Impact significatif

La plateforme a permis aux PME de soutenir 51.100 emplois en 2023 en Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, et Belgique, dont 21.200 dans les PME présentes sur l'application : "Au niveau national, le plus grand nombre d’emplois soutenus a été enregistré en Allemagne (18.600), suivie de la France (12.500), de l’Italie (11.300), des Pays-Bas (6.000) et de la Belgique (2.700)", précise le rapport.

Selon l’étude, les propriétaires de PME présentes sur TikTok "ont presque trois fois plus de chances d'être issus de la diversité". C’est le cas de 14% d’entre eux, contre 5% des patrons de PME qui ne s’exposent pas sur la plateforme. Par ailleurs, ces propriétaires présents sur TikTok ont souvent moins de trente ans.

Chris Warner, Lead Economist au sein d'Oxford Economics a déclaré dans le : "Notre étude démontre les avantages de la plateforme TikTok pour les PME à travers l'UE et le niveau significatif d'activité économique soutenu par les PME utilisant TikTok. En peu de temps, TikTok s'est développée en une plateforme offrant des gains concrets pour de nombreux entrepreneurs de petites entreprises, dans une grande variété de secteurs et issus de milieux divers."

TikTok déclare avoir plus de 134 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union européenne, dont 21,4 millions rien qu'en France.

*Méthodologie : L'étude a été menée en août et septembre 2023 à la demande de TikTok par Oxford Economics, auprès de 5000 PME basées dans les 5 principales économies européennes que sont la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique.