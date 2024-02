Réquista. Un si beau spectacle de clown

Chaque année, durant les vacances de février, l’office de tourisme du Réquistanais a proposé un spectacle aux plus jeunes à l’occasion du carnaval. Ainsi, mercredi 14 février, la salle de spectacles s’est illuminée de la joie de plus de 250 enfants accompagnés, diversement déguisés, faisant un public coloré. Dans une ambiance empreinte d’excitation et d’attente, ils ont accueilli le clown Bambou qui a pris possession de la scène pour offrir un spectacle époustouflant et magique. Jonglant avec habileté entre rires contagieux, acrobaties spectaculaires et jeux de lumière féeriques, il a créé un univers enchanté qui a transporté les spectateurs dans un monde de rêve et d’émerveillement. La complicité entre l’artiste et le public, les éclats de rire et les applaudissements ont fusionné pour former une symphonie de bonheur qui a résonné dans la salle, créant des souvenirs indélébiles dans le cœur des enfants. Après cette pluie de lumière, l’événement s’est conclu de manière chaleureuse avec un goûter convivial. Les enfants, encore émerveillés par les moments magiques vécus, se sont retrouvés autour de délices sucrés, partageant leurs expériences et évoquant les moments forts du spectacle. Ce goûter a non seulement satisfait les papilles, mais a également renforcé les liens entre les participants, créant une atmosphère de camaraderie qui perdurera bien après la fin de cette journée spéciale. Cette célébration du Carnaval orchestrée par l’office de tourisme du Réquistanais a dépassé toutes les attentes, en perdurant cette tradition du carnaval attendue chaque année.