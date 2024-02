"Une courte mais forte secousse" : la grosse frayeur des habitants après un tremblement de terre en Occitanie

La terre a tremblé ce jeudi 15 février à Perpignan dans la capitale des Pyrénées-Orientales. Un séisme de magnitude 2.2 sur l’échelle de Richter a été mesuré dans la soirée, à 21h51 selon l’EMSC, le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen.

Les quelque 200 000 habitants de l’agglomération catalane et des communes voisines ont ainsi été surpris par "une courte, mais forte secousse" qui aura duré plusieurs secondes.

