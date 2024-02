Luc-la-Primaube. Les caminaïres ont dégusté de délicieuses galettes

Soixante-six adhérents du club de randonnée pédestre "Les caminaïres" s’étaient donné rendez-vous à La Boissonnade. Sous un beau soleil, Éliane et Paul les ont conduits vers la nouvelle zone d’activités de Malan que la plupart ne connaissaient pas avant de se diriger vers la zone du Puech, le stade du Monastère avant de retourner à Malan. Après une balade de 7 km, sans difficultés majeures, tous les participants se sont rendus à la maison du rugby, route de Cassagnes à La Primaube, où quelques adhérents de plus les attendaient, pour déguster de délicieuses galettes et élire les rois et reines du jour.