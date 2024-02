Football : les Rafettes rattrapées sur le fil par Le Mans, "venu faire un petit hold-up"

Dimanche 18 février, c'est dans un match presque à sens unique que les joueuses du Mans ont retourné la situation et ont tenu les Rafettes en échec (1-1) en toute fin de match, devant les 500 spectateurs présents à Paul-Lignon.

Malgré une nette domination ruthénoise tout au long du match, dimanche 18 février, les Mancelles sont reparties avec un point, au terme de la 12e journée de D2. La rencontre a débuté fort en intensité avec un avantage sang et or dans le jeu, même si les visiteuses ont été les premières à tirer (6e), par une frappe de Naomie Vagre contrée après un super retour de Sofia Guellati qui finissait en corner.

C'est à peine trois minutes plus tard que les protégées de Franck Plenecassagne ont obtenu un coup franc très bien placé à l'entrée de la surface du Mans. La capitaine du Raf Océane Saunier s'est occupée de le frapper et le tir, bien que cadré, a fini dans les gants de Jade Dumas (9e). Il a fallu attendre la 17e minute avant de voir une nouvelle tentative aveyronnaise, sur un corner tiré par Guellati et repris par Sophie Vaysse qui manquait sa volée.

Une gardienne qui a tenu son équipe à bout de bras

Le deuxième quart d’heure maîtrisé par les Rafettes a débouché sur la plus nette occasion de but de la première période, sur un coup franc le long de la ligne de but centré puis repris de volée par Marie Bousquet (29e). Mais sa frappe a été repoussée par l'efficace gardienne du Mans, Dumas. "C'est un profil atypique mais on connaît ses qualités", confirmait son entraîneur, Damien Bollini, à la fin de la rencontre.

C'est d'ailleurs grâce à elle que la première mi-temps s'est terminée sur un score de 0-0 malgré d'autres occasions ruthénoises, comme sur un nouveau centre de Guellati repris par Saunier qui voyait Dumas encore une fois s'interposer entre le ballon et le filet (33e). La première mi-temps a été également marquée par de gros duels, en témoigne le premier carton reçu par Clémentine Canon à la 45e.

Un match maîtrisé par les Ruthénoises

Dès le retour des vestiaires, le onze de Plenecassagne a donné le ton en ouvrant le score après un débordement de Saunier sur l'aile droite, passant en retrait à Inès Barrier, qui poussait le ballon au fond des filets (46e). Après un deuxième carton jaune (Guellati), les Rafettes frappaient leur huitième corner, aboutissant sur une frappe de Vaysse, qui passait juste au-dessus de la barre transversale de Dumas (57e).

Après les premiers changements manceaux et ruthénois de la partie, Jade Dumas opérait un nouveau sauvetage sur sa ligne, après une reprise de Vaysse (74e). Les duels étant toujours aussi musclés, la visiteuse Chloé Bourdoiseau écopait d'un carton jaune et offrait un nouveau coup franc aux Rafettes.

Un coup de froid sur Paul-Lignon

Dans le dernier quart d’heure, Rodez poussait pour creuser l'écart, avec notamment une frappe lointaine de Samia Firki (82e). Mais elles n'étaient pas les seules : Le Mans, lui aussi, tentait le tout pour le tout avec un double changement à une minute de la fin du temps réglementaire, qui voyait Chloé Philippe et Marie Oger céder leur place à Julie Ranoul et Anissa Granier.

Une obstination qui a fini par payer. Puisqu'à la 90e +4, les Mancelles ont jeté un coup de froid sur Paul-Lignon sur un corner aboutissant en but contre son camp de l'une des défenseures ruthénoises et permettant aux visiteuses d'égaliser.

Deux minutes plus tard, le match se terminait dans l'euphorie pour les joueuses du Mans mais dans la frustration et la déception pour les Rafettes, une semaine après la désillusion de la défaite (2-3) face à Strasbourg. Et l'entraîneur manceau confirmait : "Rodez méritait la victoire tout simplement, on a eu un sursaut d'orgueil qui nous a permis d'égaliser. On est venu faire un petit hold-up."