Calmont. Le comité d’animation de Ceignac dévoile les animations de l’année

Dernièrement, le comité d’animation s’est réuni en assemblée générale. Le conseil municipal était représenté par Marc Lafarge (conseiller délégué). Parmi l’assistance, quelques jeunes conscrits ont décidé de s’investir dans les projets à venir.

Christian Masse, Gilbert Constant, Candy Hugonnenc, Nadine Canac et Colette Bosc, entourent Nicolas Menras, président, au centre.

Après avoir écouté les rapports moral, d’activité et financier (tous ont été approuvés à l’unanimité), le président se tourne vers les futures animations.

Auparavant, le vote à bulletin secret permet des changements parmi les membres du bureau dont certains souhaitent prendre du recul en laissant vacant leur siège. Dans quelques jours, l’on connaîtra la composition du nouveau bureau.

Voici quelques dates à retenir : "Le printemps de Ceignac" sur un thème musical arrêté samedi 16 mars, suivi d’un petit-déjeuner dimanche 24 mars ; le mois de juin connaîtra une animation : "Chamboule" dont la date n’est pas encore fixée ; les 16, 17 et 18 août, fête votive du village avec ses animations variées ; le mois de septembre rassemblera les sponsors et les bénévoles en une belle soirée conviviale ; le 3 novembre, repas intercomités (Ceignac, Magrin et Milhac) : la journée du Téléthon est prévue pour le 7 décembre.

Fondé en 1974, le comité a 50 ans cette année. Cet anniversaire sera fêté à une date qui n’est pas encore fixée. Du travail sur la planche pour les membres du bureau et les bénévoles qui nous surprendront encore.