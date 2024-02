Najac. Les aînés sur les chemins de traverse

Pas de répit pour l’amicale des aînés qui entre en 2024 avec une envie débordante de faire plaisir à ses nombreux adhérents. Le nouveau bureau élu tout récemment se compose comme suit. Il est présidé par Jacques Gauchy Jacques avec pour coprésidents Mireille Demouch et Jean Lacoste. Le trésorier étant André Berlan et la secrétaire Viviane Viarnes (adjoint : Jean Alègre). Le bureau élargi se composant d’Alain Andrieu, de Bernard Mazières, et de Marie-France Richard.

Au mois de février, c’est donc l’occasion de bouger et de venir les lundis au local autour de parties de cartes, de jeux, autour d’un café ou de toute autre activité que chacun souhaiterait mettre en place. Le planning des activités a été distribué lors de l’assemblée générale. Il sera envoyé par mail à celles et ceux qui le souhaitent (en faire la demande auprès d’un dirigeant ou au secrétariat).

Parmi les prochaines animations, à noter que ce mardi 20 février se déroulera la conférence de Culture et Patrimoine animée par Mme Karskaya peintre franco-russe.

Les inscriptions au voyage doivent se faire rapidement pour une meilleure organisation car les places sont limitées. Voici un rappel des destinations pour la sortie d’une journée direction Château des Milandes de "Joséphine Baker" et la visite du village de Domme en Dordogne le 27 mai. Suivra une escapade de 4 jours dans les Charentes maritimes (la Rochelle, Royan et Rochefort) du 5 au 8 juin. Puis à l’automne ce seront sept jours en Toscane (Gênes, Florence et Pise) du 2 au 8 octobre. Pour de plus amples informations, il est possible de se retrouver sur le site : www.ainesdenajac.com ou nous joindre le secrétariat 05 65 29 73 80 / 07 86 54 47 98 (Viviane) ou par mail viv.aveyron@orange.fr.