Saint-Martin-de-Lenne. Très bonne affluence au quine du Sport quilles Pierrefiche-Saint-Martin

Le Sport quilles Pierrefiche-Saint Martin de Lenne a organisé

un quine à la salle des fêtes du village. Une date judicieuse !

En effet ce jour-là le temps pluvieux a incité les joueurs

à y participer. Tout était parfait avec une très belle affluence, de jolis lots, des gens ravis ! Il s’est joué sans ordinateur. Pendant tout l’après-midi dans la salle, les joueurs ont tenté

de remporter un des très beaux lots : deux gros lots de 200 € avec des bons carburants et des bons d’achat, des corbeilles

de fruits, de légumes, des gâteaux à la broche, des plateaux de fromages… Merci aux participants et aux nombreux licenciés pour leur participation à cette animation qui a généré un très bon bénéfice, et permettra, entre-autre, d’acheter plusieurs boules pour les nouvelles équipes. Début du championnat le 21 avril pour les 10 équipes du club : 2 en Ligue, 2 en District, 3 équipes féminines et 3 équipes de jeunes.