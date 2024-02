Laissac-Sévérac l'Église. Groupama remet des maillots au vélo club

Dans le cadre de l’opération "Ton Club, Ton Maillot" organisée par la compagnie d’assurances Groupama, le vélo club de Laissac a été sélectionné au niveau national pour percevoir un équipement cycliste (maillot-cuissard) pour chacun de ses membres.

En liaison avec la caisse locale Groupama de Laissac, une remise officielle a eu lieu le mercredi 14 février dans les locaux de la mairie de Laissac, en présence de Mireille Galtier, adjointe de la commune, de Mme Céline Biron, responsable de secteur, de Mme Patricia De Iparraguirre, présidente de la caisse locale, de M. Pierre Lacan, responsable Vie Mutualiste et des responsables de la caisse locale, Mme Magali Den Dulk et M. Geoffrey Valentin.

Une vingtaine de membres du vélo club étaient présents pour recevoir ces équipements.

Après les présentations, une séance de déshabillage et habillage a eu lieu pour revêtir ces tenues pour la photo souvenir. On peut constater que les cyclistes arborent fièrement le logo de Groupama et sont pleinement satisfaits de leur tenue.

La cérémonie s’est terminée de manière très cordiale et sympathique en échangeant autour du verre de l’amitié.