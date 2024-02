Decazeville. Jocelyne Munoz quitte La Découverte pour découvrir la retraite

Afin de fêter son départ à la retraite, Jocelyne Munoz (née Macaluso) a réuni tous les membres du personnel non enseignant du lycée la Découverte, à Decazeville, avec la présence du proviseur Jean-Luc Viargues.

Agents de service, cuistots, magasiniers, l’équipe d’entretien et de dépannage, les laborantines, les secrétaires ont offert des cadeaux et des fleurs à la jeune retraitée, lui souhaitant de profiter de sa nouvelle vie, déchargée des contraintes professionnelles.

Jocelyne Munoz, résidant à Viviez, a exercé durant 10 ans au lycée, au service général et tant que magasinière des ateliers. Auparavant, elle a travaillé dans le privé ainsi qu’à l’Adapei d’Auzits.

Côté loisir, elle a été présidente du club de majorettes d’Aubin et plus tard du twirling bâton. Elle a remercié toute l’assistance et s’est confiée : "Je garderai un très bon souvenir du lycée de Decazeville. Bien souvent, personnels et élèves ne s’en rendent pas compte, mais cet établissement dispose d’un bel environnement avec beaucoup de verdure. Il est harmonieux".

D’autre part, le lycée La Découverte organisera une journée "portes ouvertes", le samedi 2 mars prochain, de 9 heures à 16 heures.