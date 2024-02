Espalion. Les rugbymen assurent et confortent leur fauteuil de leader

Ce dimanche les équipiers de Loïc Courtois recevaient le rassemblement de la Châtaigneraie (entente Maurs-Bagnac).

C’était une rencontre à fort enjeu entre deux formations de haut de tableau. Les locaux voulaient confirmer leur fauteuil de leader avant deux déplacements pas faciles et les visiteurs accrocher la liste des qualifiés. Il est aussi à noter que les deux premiers auront l’avantage (non négligeable) de recevoir lors du premier tour des phases finales. Cela a donné une rencontre équilibrée, engagée (mais toujours correcte) et au résultat incertain jusqu’au coup de sifflet final. Si l’entame des visiteurs est parfaite puisque sur la première attaque (2e) ils vont réussir à décaler leur ailier pour un premier essai non transformé. Après un échec des butteurs de part et d’autre, Van Herpen va ramener les siens à 3-5 (26e). Ce sera le score à la mi-temps malgré une légère animation des locaux qui n’arrivent pas à concrétiser près de la ligne. La seconde période verra les visiteurs rajouter une pénalité (41e) avant que Van Herpen puis Bastard n’arrivent à régler la mire (60 et 62e) et permettre à Espalion de prendre l’avantage. Mieux, sur un ballon récupéré sur une touche adverse, le troisième ligne centre Zahnd va surprendre tout le monde pour aller derrière la ligne et porter le score à 16-8 avec la transformation de Bastard. En fin de partie, les visiteurs vont profiter d’une pénalité (75e) pour récupérer le point bonus défensif. Score final 16-11. Ce succès permet aux Espalionnais de conforter leur première place d’autant que leur dauphin Lisle s’est encore laissé surprendre à domicile par Rabastens et compte maintenant 5 points de retard. Reste aux Espalionnais à aller dimanche prochain à Carmaux (match reporté) avant de clore la première phase à… Lisle-sur-Tarn. Deux déplacements que le coach Fabien Druot aborde "avec ambition".

En lever de rideau l’équipe B s’est elle aussi imposée 26 à 5, avec en prime le point bonus offensif grâce à un ultime essai à la dernière seconde.

Elle aussi pointe à la première place.