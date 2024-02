Salon de l'agriculture 2024 : robe, lunettes, âge... ce qu'il faut savoir sur Oreillette, l'égérie du 60e Salon

Le Salon de l'Agriculture 2024 s'apprête à ouvrir ses portes du samedi 24 février au dimanche 3 mars. Oreillette, vache de race normande, est l'égérie de cette 60e édition. On fait les présentations.

À chaque Salon de l'agriculture, son égérie. Après Ovalie (salers) en 2023, Neige (abondance) en 2022, ou bien encore l'Aveyronnaise Haute (aubrac) en 2018, place à Oreillette, star du 60e Salon de l'agriculture qui aura lieu du samedi 24 février au 3 mars 2024. Mais qui est-elle ?

Si Oreillette est devenue la vache égérie 2024, c’est grâce à la passion de ses éleveurs, Lucie et François Foucault. Une histoire familiale où l'amour pour la race Normande et l'excellence des concours agricoles ont hissé Oreillette au sommet \ud83d\udd1d\ud83d\udc49 https://t.co/WDotmXGay9 pic.twitter.com/OUiv7RRQqA — Salon International de l'Agriculture (@Salondelagri) November 27, 2023

D'où vient Oreillette ?

Oreillette est en provenance de Briouze, une commune d’environ 1 500 habitants située dans le département de l’Orne. Elle fait partie de l'élevage du Gaec (Groupement agricole d'exploitation en commun) de François Foucault, passionné de concours de bétail depuis plus de trente ans. Elle a récemment été décorée au concours National Normand 2023.

Quel âge à Oreillette ?

Cette laitière de race (normande) au tempérament calme est âgée de 5 ans et mère de trois petits veaux.

Quelle robe porte Oreillette ?

Elle est “reconnaissable à sa robe trois couleurs et ses lunettes bien dessinées”, indique le site du Salon de l’Agriculture. "Elle a des lunettes autour des yeux et les trois couleurs : le bringé, le blond et le caille, c’est-à-dire le marron foncé, le marron clair et le blanc", précise Lucie Foucault, salariée de l’exploitation.

Comment est utilisé le lait d'Oreillette ?

Son lait sert notamment pour faire du fromage : avec ses 110 congénères, Oreillette produit du camembert de Normandie ainsi que du pont-l’évêque AOP. “En moyenne, la production laitière d’Oreillette représente 10,5 camemberts par jour de vie”, précise le communiqué de présentation.

Dans quel pavillon Oreillette sera-t-elle visible ?

Oreillette sera visible dans le pavillon 1 de la Porte de Versailles, du 24 février au 3 mars 2024.