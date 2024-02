Salon de l'agriculture : à quelles perturbations doit-on s'attendre lors de ce jour d'ouverture avec Emmanuel Macron ?

Des actions et de potentiellement perturbations sont à prévoir en ce premier jour du Salon de l'agriculture, alors qu'Emmanuel Macron y sera présent toute la journée.

Le climat est tendu à l'approche de l'ouverture du Salon de l'agriculture, samedi 24 février 2024. Les actions des agriculteurs se multiplient partout en France depuis plusieurs jours, des autoroutes sont à nouveau coupées, les grandes surfaces sont la cible d'opérations coup de poing, des tracteurs mènent des opérations escargot...

Le ton est donné, et autant dire qu'Emmanuel Macron va devoir convaincre le monde agricole lors de sa visite du Salon ce samedi pour contenir une nouvelle montée de la contestation. Des actions risquent de perturber plus d'une fois la venue du président de la République et de ses ministres.

Selon une note des renseignements, consultée par BFMTV, Emmanuel Macron serait susceptible d'être "sifflé" à son arrivée au Salon mais d'autres mouvements pourraient être conduits au sein de l'événement. Difficile de prédire quelle sera leur nature et si ces perturbations prendront de l'ampleur. Mais certains moments à risque ont été identifiés.

Qui pour (ne pas) participer au grand débat avec Emmanuel Macron ?

Des tensions sont attendues autour du débat avec le monde agricole voulu par Emmanuel Macron ce samedi. Une initiative qui a divisé les syndicats, puisque le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a dit vouloir boycotter ce temps d'échanges depuis que l'organisation militante écologiste Les Soulèvements de la Terre a été annoncée sur la liste des invités.

L'Élysée a concédé une "erreur" sur le réseau social X (anciennement Twitter), et a assuré que "les invitations concernent les agriculteurs, les syndicats agricoles, les industries agroalimentaires, les distributeurs et les associations environnementales représentées dans les instances". Après les violents affrontements qui avaient éclaté dans les Deux-Sèvres lors d'une manifestation contre l'installation de "méga-bassines", le gouvernement avait demandé la dissolution des Soulèvements de la Terre.

Cela semble trop tard pour que la FNSEA prenne place autour de la table du débat. "Je ne serai pas l'acteur de quelque chose que je considère comme particulièrement cynique et qui ne permet pas le dialogue dans de bonnes conditions", a déclaré Arnaud Rousseau sur BFMTV ce vendredi. Les déclinaisons de participation au débat se sont succédé dans la journée, notamment celle de Michel-Edouard Leclerc qui dénonce "une grossière manipulation".

Si bien que ce vendredi 23 février en début de soirée, Emmanuel Macron a annoncé l'annulation de ce grand débat.

A propos de mon éventuelle participation personnelle à un débat au Salon de l'Agriculture. pic.twitter.com/Dge1Rtg5J4 — Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL) February 23, 2024

La sécurité sera renforcée

Environ 2 000 agriculteurs ont l'intention de manifester devant les portes du Parc des Expositions de Paris, selon TF1. Certains y campent depuis vendredi soir et comptent bien se faire entendre à l'arrivée d'Emmanuel Macron à partir de 8 heures.

Pour éviter les débordements dans les allées du Salon, un dispositif renforcé par la police nationale sera mis en place. À l'entrée de l'événement, les fouilles seront obligatoires pour les 600 000 visiteurs attendus du 24 février au 3 mars. Toujours selon TF1, deux endroits feront l'objet d'une surveillance renforcée à l'intérieur du Salon : le hall 4 où vont prendre place les stands du ministère de l'Agriculture et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), ainsi que le hall 1 qui abrite les stands de supermarchés ou du géant laitier Lactalis.

Le Salon serre la vis sur la consommation d'alcool Les visiteurs et les exposants seront soumis à une "charte d'engagements" cette année, par rapport à la consommation d'alcool. Déjà l'année passée, il avait été demandé aux stands qui vendent de l'alcool de ne pas offrir de verre de dégustation, ce qui n'avait pas pu empêcher des débordements liés à l'ivresse.

Comment se positionnent les différents syndicats

La Coordination rurale semble bien décidée à se faire entendre lors du Salon de l'agriculture. La veille, le syndicat a conduit des dizaines de tracteurs dans une opération escargot sur le périphérique parisien avant de manifester dans la capitale. Des actions à l'entrée et à l'intérieur du Salon sont à prévoir.

Le mot a été donné dans le salon aux agriculteurs, notamment par le syndicat Jeunes Agriculteurs, de retirer leurs animaux lors de la déambulation des personnalités politiques, en particulier lors du passage d'Emmanuel Macron, et de refuser de les accueillir sur leurs stands.

La Confédération paysanne a déclaré il y a plusieurs jours son intention de boycotter le salon, en proposant aux agriculteurs de faire leur propre salon en ouvrant leurs exploitations au public.