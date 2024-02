Salon de l'agriculture 2024 : Centre Presse Aveyron vous livre ses conseils pratiques pour préparer votre visite porte de Versailles, suivez le guide

En 2023, la manifestation a accueilli pas moins de 615 204 visiteurs, avec des "embouteillages", les week-ends, porte de Versailles à Paris. Il est utile de bien préparer son déplacement. Centre Presse Aveyron vous livre ses astuces.

Le Salon de l’agriculture s’ouvre ce samedi 24 février pour neuf jours, porte de Versailles à Paris. Pour vous aider au mieux à préparer l’événement et votre visite dans la plus grande ferme de France, voici quelques conseils pratiques pour bien préparer votre déambulation dans les allées et se repérer.

Sept halls

En effet, n’oubliez pas que l’événement se décline dans différents halls (voir notre plan pour vous guider), avec à chaque fois des thématiques différentes (animaux, produits régionaux…) mises en avant. Pour ne pas se perdre, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil au plan général afin de vous guider.

Votre plan pour vous déplacer à travers les différents halls de la porte de Versailles. Infographie Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Où retrouver l'Aveyron ?

Pour aller à la rencontre de l’Aveyron, le visiteur doit se rendre dans le hall 1 de la porte de Versailles. Celui-ci est situé juste en face de l’entrée principale et qui est consacré à l’élevage.

Cette année, le Département a choisi de prendre un emplacement aux côtés des Upra lacaune et aubrac, au cœur des autres races locales de massifs. Il n’est plus situé à côté du stand du Lot, mais il s’est rapproché de la vache égérie, baptisée Oreillette, de race normande.

Les Aveyronnais sont disséminés un peu partout, aux quatre coins de la porte de Versailles. Dans les halls 2 (cultures et filières végétales), 4 (services et métiers de l’agriculture), 5 (élevages du monde et produits des régions de France) , 6 (élevages et filières), 7 (élevages et filières). Douze entreprises ont fait le déplacement, à commencer par les "historiques", comme Benoît l’Artisan, coutelier à Laguiole ou encore les salaisons Linard, à Lanuéjouls, qui reviennent du salon bardés de médailles. Sans compter les éleveurs et leurs animaux venus participer aux différents concours.

Prévoir une bonne paire de chaussures

Bien évidemment, pour le visiteur qui souhaite profiter de cette immense vitrine de l’agriculture française, mais aussi mondiale dans le hall 5, une bonne paire de chaussures (les kilomètres s’enchaînent rapidement à déambuler de hall en hall, de stand en stand) est recommandée.

Et s'armer de patience

Il faut également s’armer de patience car, avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs, on piétine plus qu’on ne marche… ce qui peut rendre l’expérience parfois un brin pénible… Une pléiade d’événements (ateliers, concours, conférences…) sont organisés sur les neuf jours du salon, avec une liste complète à disposition sur le site internet du salon.

Prévoir son billet d'entrée à l'avance

La billetterie en ligne propose plusieurs catégories de tarifs : plein tarif (16 €), enfant de 6 à 12 ans (9 €), moins de 6 ans (gratuit, aucun billet n’est nécessaire mais une carte d’identité ou un livret de famille vous sera demandé à l’entrée du Salon). Pour les groupes (14 € pour les groupes de 15 à 49 adultes et 13 € pour les groupes de 50 et +).

Les horaires d'ouverture

Du 24 février au 3 mars inclus, le salon est accessible de 9 heures à 19 heures, porte de Versailles à Paris. Pout tout renseignement, se connecter sur le site internet : www.salon-agriculture.com