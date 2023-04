Débordements à Sainte-Soline : vifs échanges entre Gérald Darmanin et la Ligue des droits de l'Homme

Ce mercredi 5 avril 2023, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est revenu sur la gestion du maintien de l'ordre à Sainte-Soline. Des interventions ponctuées par plusieurs déclarations envers la Ligue des droits de l'Homme, qui n'a pas manqué de réagir.

Voilà bientôt deux semaines que les vifs affrontements ont éclaté à Sainte-Soline entre les opposants au projet de "méga-bassines" dans les Deux-Sèvres et les forces de l'ordre. L'atmosphère est devenue électrique et a donné lieu à des scènes violentes, et débouchant sur de vives polémiques.

Les observations de la LDH

Fin mars, la Ligue des droits de l'Homme avait, dans un long écrit, pointé du doigt l'action des forces de l'ordre à Sainte-Soline. Le président de l'association, Patrick Baudoin, déclarait sur France Info que "nous avons les éléments qui tendent à prouver qu'il y a eu non-assistance à personne en danger". Ouest France rappelait, le 4 avril, que quatre manifestants avaient été gravement blessés, citant Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.

La mise au point de Gérald Darmanin

Ce mercredi 5 avril, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est revenu sur la gestion du maintien de l'ordre. D'abord devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a dû s'expliquer sur le fait que "le statut d'observateur" n'était pas donné à la LDH, le ministre s'est défendu.

"C'est un drôle d'observateur, puisqu'il a attaqué l'arrêté de la préfète qui empêchait les transports d'armes", a-t-il répondu, avant d'expliquer que "le tribunal administratif de Poitiers, lui-même, n'a pas reconnu le statut d'observateur de la LDH".

Gérald Darmanin a poursuivi : "c'est un observateur qui a attaqué les arrêtés de transport de drogue, qui a appelé à soutenir cette manifestation et qui a attaqué les arrêtés d'interdiction de transport d'armes". Avant d'ironiser : "ce n'est pas très pacifique..."

La LDH menacée ?

Auditionné ensuite au Sénat, l'ancien maire de Tourcoing a employé un ton un peu plus offensif envers la LDH. "Je ne connais pas les subventions données par l'Etat, mais effectivement, ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'elle a pu mener", a lancé le ministre de l'Intérieur.

Celui-ci a tout de même rappelé que "beaucoup de collectivités locales" financent la Ligue des droits de l'Homme. "Il n'y a pas que l'Etat."

"Ne vous en déplaise"

La LDH n'a pas tardé à réagir, ce mercredi. D'abord, sur la seconde des deux interventions de Gérald Darmanin. "Les actions qui ont pu être menées par la LDH depuis plus de 120 ans sont la défense des droits et libertés de toutes et tous, ne vous en déplaise", a répondu l'association. Celle-ci a cité la "défense de la liberté de manifester, mise à mal par votre politique de maintien de l'ordre".

Dans un long communiqué, la LDH est, ensuite, revenue sur les premières déclarations de Gérald Darmanin. "Il opère une confusion dommageable sur la notion d'observateur indépendant", fait-elle d'abord remarquer. "Les trois arguments qu'il mobilise pour ce faire sont, de plus, faux ou biaisés."

La Ligue des droits de l'Homme assure qu'elle "n'a pas appelé à manifester à Sainte-Soline. Elle prend, comme toute association mobilisée dans le champ citoyen des positions qui peuvent déplaire aux pouvoirs publics".

"Mauvaise foi"

"Les associations se portant devant des juridictions sont-elles dangereuses selon M. Darmanin ?", ajoute la LDH, qui martèle que "la qualité d'observatrice et d'observateur est reconnue par le droit international au regard de sa mission pendant la manifestation".

En fin de communiqué, l'association a aussi haussé d'un ton. "Ce que souligne la mauvaise foi du ministre, c'est sa détermination à piétiner le droit international protégeant le statut d'observateur et, avec lui, la liberté d'expression", a-t-elle pesté. Avant de questionner. "Quel est le but recherché aujourd’hui par le ministre, sinon d’empêcher de documenter l’action des forces de l’ordre ?"