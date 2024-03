Rodez : un an après les violents affrontements de Sainte-Soline, ils se rassemblent devant la gendarmerie

Des militants sont rassemblés devant la gendarmerie de Rodez ce lundi, un an après les événements de Sainte-Soline.

Il y a un an jour pour jour, de violents affrontements éclataient à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) entre des centaines de manifestants opposés à la construction de méga-bassines et un énorme dispositif des forces de l’ordre. De nombreux blessés ont été à déplorer, dont deux militants qui ont été plongés dans le coma.

Lundi 25 mars 2024, des appels au rassemblement par dizaines ont été lancés en France pour se souvenir de Sainte-Soline. À Rodez, ils se sont retrouvés devant la gendarmerie sur l’avenue de l’Europe avec une sono pour faire une "mégaboum" en réponse aux "milliers de grenades qui ont été lancées" il y a un an.

"Ça a été d’une violence sans nom"

"On est venus ce soir pour dire que ce qui s’est passé, ça nous concerne. Que ce soit la répression ou ces grands projets inutiles anti-écologiques", explique une manifestante aveyronnaise. Les images des affrontements à Sainte-Soline avaient marqué les esprits en mars 2023. "Des personnes sont revenues très traumatisées de cette expérience", racontent des militants aveyronnais. "Ça a été d’une violence sans nom… Les armes et les méthodes utilisées étaient assez nouvelles, attaquer des populations à quads, ce n’est pas quelque chose qu’on avait vu avant".

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 FLASH - Les forces de l’ordre à quad se déploient à #SainteSoline. Un gendarme tire au LBD à l’aveugle sur des manifestants sans poser pied à terre. (via @laluciolemedia) #DeuxSèvres #megabassinespic.twitter.com/iZ2v4P7Ecd — Mediavenir (@Mediavenir) March 25, 2023

#SainteSoline Tirs de mortiers, jets de cocktails Molotov et de projectiles divers sur les #gendarmes. Opération de gendarmerie en cours pour repousser les assauts d'une foule extrêmement violente. Evitez le secteur. pic.twitter.com/szA7Mqtp6k — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) March 25, 2023

Tout en citant des mouvements de lutte plus locaux, tel que le projet d’autoroute A69 prévoyant de relier Castres et Toulouse. "Il y a aussi des projets d’autoroute, en Aveyron, qui potentiellement un jour verront fleurir des luttes pour défendre des espaces naturels. Aujourd’hui, on se rend compte qu’avec un certain nombre de personnes, on n’a pas les mêmes projets pour l’avenir".