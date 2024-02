Réquista. Du théâtre pour animer la galette des rois des aînés

A l’occasion de l’animation "galette", les adhérents de "Générations mouvement" ont assisté à la représentation de la pièce de Tchekhov "L’ours", qui les a bien amusés…

Il s’agissait d’une comédie courte et vaudevillesque qui met en scène deux personnages aux tempéraments forts et aux émotions intenses, la veuve Popova et Smirnov un créancier qui vient recouvrer une dette impayée de son mari. Le public a réagi au comique des quiproquos et de leurs confrontations passionnelles, mais au fil de l’intrigue, leurs émotions ont évolué de manière inattendue.

La pièce était interprétée avec brio par le duo de "Réplique Sismique". Ensuite, place à la dégustation de la galette qui a mis en valeur des têtes couronnées.

Prochain grand rendez-vous le dimanche 10 mars pour le quine à 14 h salle de spectacles avec de beaux et nombreux lots. Réservation des cartons au foyer le jeudi : 2 cartons 10 €, 4 cartons 15 €.