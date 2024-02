Marcillac-Vallon. Foot Vallon s’impose sur tous les fronts

La victoire a souri aux 3 équipes seniors de Foot Vallon engagées ce week-end. En déplacement à Sévérac, adversaire direct pour le maintien, l’équipe I a ouvert le score dès la 2e minute par Antonin Destruel sur corner. Vallon a pris le dessus grâce notamment à son milieu de terrain. Cette domination se concrétise par un but de Maël Belet suite à une superbe frappe des 18 m (29e). Les locaux relèvent la tête et réduisent le score peu avant la mi-temps. La seconde période sera un long combat opposant le physique des locaux à l’énergie et à la solidarité de Vallon qui marquera finalement un 3e but par Célian Pavot suite à un centre de Sam Ginestet (89e). L’équipe II s’est imposée à domicile contre Aubrac 98 (2 à 1), tandis que la III, qui disputait un match important à Combes dans l’optique de la première place, parvenait à s’imposer 1 à 0 à l’issue d’une rencontre piège.