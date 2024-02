Jackpot EuroMillions : 73 millions d'euros à gagner ce 20 février, jusqu'à quelle heure pouvez-vous jouer ?

Ce mardi 20 février 2024, la Française des jeux propose de gagner la très jolie somme de 73 millions d'euros. Vous avez jusqu'à 20 h 15 pour valider votre ou vos grilles en ligne.

Tentez votre chance. Ce mardi 20 février 2024, la Française des jeux (FDJ) propose de gagner la coquette somme de 73 millions d'euros au Jackpot de l'EuroMillions. C'est le montant minimal que l'on peut remporter à ce jeu, la somme maximale à remporter étant bloquée à 250 000 millions d'euros.

Comment jouer et jusqu'à quelle heure ?

Pour les joueurs en ligne, il est possible de jouer jusqu’à 20 h 15 ce soir via le site ou l'application mobile.



Pour les joueurs traditionnels, des bureaux de tabac et autres structures hébergeant des jeux de la FDJ pour remplir vos grilles



Autre possibilité, vous pouvez également choisir une grille flash qui décidera aléatoirement des numéros sélectionnés pour vous

Combien ça coûte ?

Le prix d'une grille est fixé à 2,50 € que ce soit en tirage papier ou en ligne.

Jouer aussi à l'EuroMillions

En revanche, parallèlement au tirage européen, vous pouvez tenter votre chance à l'EuroMillions et gagner la somme de 1 million d'euros avec My Million. Comment ça fonctionne ? Un gagnant est choisi parmi tous les participants par la FDJ. Là aussi, c'est simple, il suffit de le faire en ligne via le site ou via l'application FDJ.

A quelle heure est le tirage ?

Les tirages EuroMillions – My Million ont lieu les mardis et vendredis. Pour savoir si vous êtes gagnant, rendez-vous soit sur le site de la FDJ, soit en téléphonant 3255, soit en le découvrant à la télévision :

• vers 20 h 20 pour le tirage du code My Million sur TF1

• vers 21 h 05 pour le tirage EuroMillions – My Million TF1

Prudence avec les jeux d'argent et de hasard

La Française des jeux rappelle que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction... Retrouvez les conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé).