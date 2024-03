EuroMillions : "J'ai hésité à me rendre au travail" confie le Français qui a empoché un jackpot de 88 millions d'euros

Le gagnant de 88 millions d'euros a reçu ses gains lundi 11 mars.

La vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a basculé le 16 janvier 2024 lorsqu'il a remporté presque 88 millions d'euros lors du tirage EuroMillions, le troisième plus gros gain remporté en France avec un bulletin validé en ligne. Le montant le plus important était de 200 millions d'euros en 2020.

Il a expliqué à la Française des jeux (FDJ) être un joueur occasionnel, plaçant quelques fois ses numéros fétiches lors des tirages via l'application. Le 16 janvier, il lui a été bien inspiré de jouer le 10, le 18, le 21, le 33, le 45 ainsi que les étoiles 8 et 12.

Un chèque de 87 952 585 euros lui a été remis lundi 11 mars 2024. Le gagnant a préféré resté anonyme et cacher dans quelle région de France il réside.

Un emploi "très éprouvant physiquement"

Au lendemain de sa victoire, le grand chanceux de l'EuroMillions a été pris d'une réflexion que nous aurions tous eue à sa place : "il était tôt, j'ai longuement hésité à me rendre au travail ce matin-là", a-t-il confié à la FDJ. Maintenant en possession de l'argent, il envisagerait de plus en plus sérieusement d'arrêter de travailler, qualifiant son emploi de "très éprouvant physiquement".

Désormais millionnaire, des voyages en Australie et aux Etats-Unis arrivent en tête de ses envies avec "l'achat de voitures anciennes" et "des investissements immobiliers". Le gagnant a aussi souhaité que son argent profite à des associations et à de jeunes entrepreneurs.