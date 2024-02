Jonathann Daval : "Choquant", "indécent", "provocation", l'avocat de son ex-belle-famille fustige la plainte du meurtrier

Condamné à 25 ans de réclusion criminelle suite au meurtre de sa femme Alexia Fouillot commis en 2017, Jonathann Daval a porté plainte contre son ex-belle famille.

Les mots sont forts : ils sont prononcés par Me Jean-Hubert Portejoie, l'avocat de la famille Fouillot, orpheline d'Alexia depuis octobre 2017. Le meurtrier, Jonathann Daval, condamné à 25 ans de réclusion criminelle en 2020, a porté plainte contre son ex-belle-famille.

Pourquoi ce dépôt de plainte ?

Qu'est-ce qui explique ce choix ? Comme le rapporte Franceinfo, c'est pour diffamation que cette plainte a été déposée. Selon l'avocat du meurtrier, Me Randall Schwerdorffer, les propos ont été tenus dans le quatrième épisode d'une série diffusée sur Canal+ et nommée "Alexia, notre fille".

Dans cet opus, la mère et la sœur de la victime "accusent de façon univoque Jonathann Daval d'avoir délibérément empoisonné son épouse pour provoquer la fausse couche qu'a subie Alexia Daval".

Et au magistrat de pester : "il y a là manifestement une volonté de présenter au public l'affaire Daval sous un angle inexact dans un but qui ne peut être que celui de nuire au plaignant, comme si sa condamnation pour meurtre ne suffisait pas". Isabelle Fouillot et Stéphanie Gay sont donc visés par la procédure.

"Indécent", "provocation"...

Sur l'antenne de BFM TV, Me Jean-Hubert Portejoie a vivement réagi suite à cette plainte. "C'est indécent, c'est même de la provocation à l'égard de la famille Fouillot", a-t-il réagi, ce lundi 19 février 2024. "Cet empoisonnement médicamenteux, il n'a pas été évoqué pour la première fois dans cette émission. Ça a été exploré dans le cadre de l'instruction, ça a été évoqué publiquement devant la cour d'assises de Vesoul. C'est à ce moment-là qu'il fallait déposer plainte pour diffamation", a enchaîné l'avocat, répétant que cette réplique était "tardive" et "irrecevable".

Déjà un rendez-vous en avril

Dans sa réaction, l'avocat de la famille Fouillot parle de ce fameux rendez-vous de Besançon : dès le 10 avril, dans le tribunal correctionnel de la ville, Jonathann Daval doit, en effet, comparaître pour dénonciation calomnieuse.

Comme le révélaient nos confrères du Parisien l'été dernier, les proches d'Alexia Fouillot reprochent au meurtrier d'avoir mis en lumière la thèse d'un complot familial fomenté contre lui. Il avait prétendu que le beau-frère, Grégory, et la sœur, Stéphanie, avaient étranglé Alexia dans cette terrible nuit du 27 au 28 octobre 2023.