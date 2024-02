Saint-Christophe-Vallon. Les jeunes basketteurs en formation

Basket Vallon a mis à profit les vacances de février pour convier ses jeunes joueurs, des catégories U11 à U17, à un stage de trois jours. Cette formation était animée par Loïc Brunel qui a partagé son expertise, secondé par trois jeunes "services civiques" du club. En point d’orgue de ces journées, une immersion dans les "fondamentaux du basket-ball" avec des exercices axés sur le renforcement des bases essentielles : le dribble, la passe, et la défense. Le perfectionnement du tir était également au cœur des séances d’entraînement dans le but d’améliorer l’efficacité au panier en travaillant la précision, la puissance et la technique. Au programme également, la compréhension du "spacing" et la maîtrise de la contre-attaque, des points cruciaux pour "optimiser le positionnement sur le terrain et pour maximiser les opportunités de jeu". Pour la présidente Maïlys Vernet "au-delà d’une simple expérience sportive de perfectionnement technique, ce stage a aussi permis de tisser des liens, de renforcer l’esprit d’équipe et de partager l’amour du jeu".